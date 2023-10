‘Asteroid City’ | una sospensione spazio-temporale che riflette sul dolore e sulla vita

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Titolo: Asteroid City. Titolo originale: Asteroid City. Regia: Wes Anderson. Paese di produzione / anno / durata: Usa / 2023 / 104 min. Interpreti: Bryan Cranston, Edward Norton, Jason Schwartzman, Jake Ryan, Scarlett Johansson, Grace Edwards, Maya Hawke, Rupert Friend, Jeffrey Wright, Hope Davis, Steve Park, Liev Schreiber, Aristou Meehan, Ethan Josh Lee, Sophia Lillis, Tom Hanks, Matt Dillon. Programmazione: Capitol Bergamo, Uci Cinemas Orio, Uci Cinemas Curno, Starplex Romano di Lombardia, Arcadia Stezzano, Treviglio AnteoCinema. Rimane il vuoto, in un tempo sospeso, in, il nuovo film di Wes Anderson, in sala dal 28 settembre. Il vuoto del deserto del Nevada in cui sorge l’immaginaria cittadina, una città che è luogo di passaggio, dove, nel 1955, si tiene la Junior Stargazer, una convention di giovani ...