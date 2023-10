Asta record per la “Lettera” di Colombo ai sovrani di Spagna | sfiorati i 4 milioni di dollari

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Prezzoper la rara prima edizione a stampa dell'”Epistola de insulis nuper inventis“: è lacon la quale il navigatore ed esploratore genovese Cristoforo(1451-1506) annunciava al re Ferdinando II die alla regina Isabella la sua “scoperta” del continente americano. Il documento in latino è stato venduto all’da Christie’s a New York per 3.922.000, il 392% della sua stima di partenza (un milione di). La casa d’aste ha dichiarato di essersi assicurata che questa edizione non fosse stata falsificata o rubata ed ha precisato che proviene da una collezione privata svizzera. La Lettara diambita da ladri e falsari Stampati in gran quantità per diffondere in Europa la notizia del viaggio di ...