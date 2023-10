Assassinio sull’Orient Express | l’età consigliata ai bambini per vedere il film del 2017

Leggi su screenworld

(Di sabato 21 ottobre 2023)del, non è adatto ai minori di 13 anni, a causa della violenza, delle scene e dei temi spaventosi. I personaggi spesso sono violenti tra di loro e usano le armi per minacciare gli altri personaggi. Trattandosi di un caso di omicidio viene anche mostrata la vittima ferita e il sangue oltre al momento in cui i personaggi uccidono Cassetti. In generale vengono fatti molti riferimenti a violenze fisiche ma anche uso eccessivo di alcool e comportanti fraudolenti. In questo adattamento del giallo di Agatha Christie, il famoso detective belga Hercule Poirot prende vita, interpretato da Kenneth Branagh (che dirige anche il). Si tratta del primodel franchise iniziato da Branagh e che comprenderà i seguenti ...