Aspettando l' invasione di Gaza | si tratta Primi scambi fra ostaggi e aiuti ai palestinesi

(Di sabato 21 ottobre 2023) La soluzione del conflitto non si intravede: malgrado gli sforzi al vertice del Cairo paesi arabi e occidentali non hanno partorito una linea comune. Qualcosina però si muove, a livello umanitario, e non è poco: a Rafah sono passati 20 camion di viveri, Hamas sta rilasciando prigionieri civili. Il ruolo di Usa e Qatar

L’alto funzionario diplomatico ha inoltre precisato che questi Paesi non stanno chiedendo a Israele di non lanciare affatto l’invasione di terra, ma di aspettare per vedere se ulteriori sforzi ...Stati Uniti e diversi stati dell'Ue premono per un rinvio. Intanto 700mila persone hanno lasciato il Nord della Striscia, mezzo milione sono nei rifugi allestiti dall’Unrwa ...