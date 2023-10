Asl | martedì l’inaugurazione di un nuovo centro per la Biosicurezza e il Benessere Animale in Campania

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 24 ottobre alle ore 11:00, in via Ignazio Silone a Montesarchio, si aprirà uncapitolo nella tutela dele nella promozione dellanegli allevamenti zootecnici, condel C.Ri.B.B.A.M. di Benevento, ildi Riferimento Regionale per la, iled il contrasto al Maltrattamento. “Sono lieto di presentare questa nuova attività, – dichiara il direttore generale dell’ASL, Gennaro Volpe – frutto di un partenariato fortemente voluto dalla Regioneche ci vede direttamente coinvolti, come Asl BN, per svolgere attività correlate alladegli allevamenti zootecnici ed alla ...