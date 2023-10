Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 20 ottobre 2023

(Di sabato 21 ottobre 2023)tv: idei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il varietà Tale e Quale Show ha totalizzato 3726 spettatori (23,75% di share); su Canale5 il film Andiamo a quel paese ha avuto 1837 spettatori (share 10,40%). Il film Security su Italia1 ha ottenuto 889 spettatori (4,92%); su Rai2 l’episodio di N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 647 spettatori (3,74%) e l’episodio di N.C.I.S. Hawai’i 444 (3,34%); il documentario Lui era Trinità su Rai3 ha conquistato 380 spettatori (2,04%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1155 spettatori (8,14%) e su La7 il programma Propaganda Live ...

In realtà, però, il programma di Pino Insegno non è mai decollato del tutto e gli ascolti sono spesso stati davvero bassi. Per questo motivo, il quiz potrebbe presto chiudere i battenti. Chiude il ...(Adnkronos) – ‘Tale e Quale Show’ si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri. La trasmissione di Rai1 condotta da Carlo Conti ha infatti registrato 3.726.000 telespettatori e il 23,8% di ...