Ascolti 20 ottobre | quanto ha fatto la quinta puntata di Tale e Quale Show

Leggi su biccy

(Di sabato 21 ottobre 2023) Parliamo di. Ieri 13è andata in onda ladella nuova edizione di, che ha visto Lorenzo Licitra con l’imitazione di Alex Baroni. Il programma di Carlo Conti è stato seguito da 3.726.000 spettatori pari al 23,8% di share. Su Canale5 il film Andiamo A Quel Paese ha interessato 1.837.000 spettatori con uno share 10,4%. “Non mi piace e non mi interessa entrare in questa dinamica” – le parole di Carlo Conti in merito aglialla vigilia del debutto – “Ormai non mi sveglio più neppure per vedere glialle 10 dormendo a volte fino a mezzogiorno. Sarà sempre più difficile fare numeri importanti, li faranno solo grandi eventi perché è tutto sparpagliato. Magari una sera non ci ...