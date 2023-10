Ascesa e caduta di Giambruno | l’opera struggente di una formidabile genia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 ottobre 2023) «Per oggi ci sono io, poi la settimana prossima vediamo». Sono le 15 e 40 d’un venerdì che tutti abbiamo passato a cercare di farci dire cosa intendesse fare Mediaset del posto di lavoro di Bellicapelli, nessuno riuscendoci (come fanno a rivelare una decisione che ancora non hanno preso?), qualcuno inventando e tirando a indovinare e vedi mai che ci prenda e poi tra una settimana possa dire «io sapevo da prima». Sono le 15 e 40, “Diario del giorno” è iniziato da pochi minuti, Bellicapellinon è in studio, al suo posto c’è un tizio irrilevante ai fini del romanzone sentimentale cui stiamo assistendo da tre giorni. Ci sono degli ospiti collegati. Sono le 15 e 40, quando il supplente di bellicapellitudine in studio fa al direttore del Foglio, collegato in uno degli schermi, una domanda su Al Sisi, e l’eroico Claudio Cerasa, invece di rispondere, ...