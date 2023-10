(Di sabato 21 ottobre 2023) Charles Bukowski, forse l’autore che ne fu più naturalmente l’epigono, salutò, nel 1966, un’antologia degli scritti didata alle stampe dalla casa editrice fondata da Lawrence Ferlinghetti a San Francisco negli anni Cinquanta come l’epitome d’un apripista, d’un antesignano di quelli che Kerouac alcuni anni prima, tracciando un profilo dei poeti, aveva definito «gli eroi sotterranei che avevano voltato le spalle all’occidentale macchinalibertà e si drogavano, ascoltavano il bop, avevano lampi di genio, sperimentavano il “turbamento dei sensi”, parlavano strano, erano poveri e felici». Nello scrittore francese si annunciavano quei sintomi d’una letteratura che si sarebbe voluta rendere più sublime attraverso la debolezza e la morte, ma senza indulgervi per il ...

'L'arte e la morte' che L'Orma propone ora in una nuova traduzione, è l'opera d'un antesignano, 'uno di quelli che Kerouac, alcuni anni prima, tracciando un profilo dei poeti della beat generation, ...

Artaud, lo "zio" della Beat Generation Il Foglio

Bona de Mandiargues, la Donna-lumaca che ricamò la pittura Avvenire

In Artaud non v’era artificio, neppure quello d’una inguaribile follia. Egli – come aveva protestato in una lettera a Jacqueline Breton, nell’aprile del 1939, spedita dall’ospedale di Ville-Evrard, ...