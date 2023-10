Arrestato un vigile urbano che aveva una serra di marijuana in casa Il blitz nella notte nel Bresciano

Leggi su open.online

(Di sabato 21 ottobre 2023)inunadiche gli avrebbero procurato un raccolto di circa tre chili di sostanza stupefacente un agente della polizia locale di Erbusco, in provincia di Brescia. L’agente di 36 anni è statodai carabinieri di Paratico. Incensurato, il 36enne è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La procurachiesto gli arresti domiciliari. Leggi anche: Napoli, va dai carabinieri per una denuncia e finisce in galera per spaccio L'articolo proviene da Open.