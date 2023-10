Arnautovic | novità sulle sue condizioni | l’indiscrezione sul rientro ? SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)sta ancora procedendo con il recupero: l’Inter vuole andarci cauta, senza forzare i tempi. Arrivasul possibile. DATA ? Marko, secondo quanto riferito oggi da SportMediaset, potrebbe tornare non prima dell’inizio del mese di novembre. L’attaccante, tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, sta ancora smaltendo il problema muscolare che l’ha fermato ai box per un lungo periodo. La distrazione muscolare di media entità al bicipite femorale della coscia sinistra richiede prudenza e perciò potrebbe ancora dover aspettare di recuperare al 100%. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...