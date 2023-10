Arbitraggio Verona-Napoli | i tifosi | “Abisso scandaloso a senso unico! Quanti regali”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 ottobre 2023) La rabbia deisui social dopo l’didella sfida tra Hellas, gara valida per la nona giornata. Ilvince e convince battendo ilper 3-1. Nel corso della partita della nona giornata di campionato Serie A, non sono mancati episodi dubbi: una delle situazioni più controverse ha riguardato un presunto rigore non concesso al. Al 32° minuto del primo tempo, c’è stato un chiaro contatto in area fra Dawidowicz e Raspadori. La natura netta del contatto è indiscutibile: il ginocchio destro del polacco è entrato in contatto con la coscia destra di Raspadori, mentre Dawidowicz ha anche usato il suo braccio destro per spingere leggermente. La decisione didi non concedere il calcio ...