ApritiModa | il nostro viaggio nei luoghi in cui la moda si fonde con lo sport | così nasce l’abbigliamento tecnico d’eccellenza

(Di sabato 21 ottobre 2023) Gli appassionati diormai lo sanno: il terzo weekend di ottobre è una di quelle date da segnare sul calendario. Sì, perché è quello di, l’evento unico nel suo genere che apre al grande pubblico le porte di oltre 100 aziende italiane del settore, rivelando ai visitatori i segreti e la sapienza antica che si celano nellaitaliana, un’eccellenza che tutto il mondo ammira e ci invidia ma anche un pilastro della nostra economia. Queste realtà, sparse in tutto il Paese, sono accomunate da un impegno condiviso: portare avanti l’arte dell’artigianato, della cura del dettaglio, e garantire che abiti, calzature e accessori siano i baluardi del Made in Italy nel mondo. Quando si parla di, però, non bisogna pensare solo a paillettes e lustrini. Guardiamo ad esempio al mondo dello ...

...da quest'anno ulteriore valore alsostegno con l'avvio di un progetto pilota dedicato ai giovani, che potranno così accedere a visite esclusive a storiche realtà produttive ".è ...

Il 21 e 22 ottobre visite gratuite ai laboratori e agli archivi dei brand che rappresentano l'eccellenza del Made In Italy nel mondo La fortuna non esiste, diceva Seneca. Esiste il talento che incontr ...Gli appuntamenti sono previsti per sabato e domenica. A Milano per la prima volta aperto il convento benedettino di via Kramer acquistato da Dolce&Gabbana ...