Apre il valico di Rafah | passano i primi camion

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ildifra Egitto e Gaza è stato da poco aperto al transito degli aiuti umanitari. Lo ha constatato l’ANSA sul posto, dove stanno transitando iper la popolazione della Striscia. Le immagini diffuse dalla tv al Jazeera mostrano che il primo convoglio di aiuti umanitari è entrato nella Striscia di Gaza. L’apertura era stata preannunciata in una nota dall’ambasciata Usa in Israele, che aveva però avvisato “non sappiamo per quanto tempo il confine resterà aperto affinché i cittadini stranieri lascino Gaza”, avvertendo che “molte persone cercheranno di attraversare il confine, e i cittadini Usa che vorranno entrare in Egitto devono aspettarsi una situazione di caos e disordine da entrambi i lati”. L’esercito israeliano intanto fa sapere che sono stati quasi 7 mila i razzi lanciati da Gaza ...