Aperto il valico di Rafah per gli aiuti umanitari Israele ai cittadini | “Non andate nei Paesi arabi Medio Oriente” – La diretta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Mentre alla frontiera che divide la Striscia di Gaza dall’Egitto stanno passando i primi camion di, Antonio Brusà, direttore delle Human Resources dell’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi lancia l’allarme: “È una catastrofea”. Intanto arrivano i primi bilanci: sono 17 i dipendenti Onu morti a Gaza da inizio conflitto e 1600 i bambini uccisi, secondo l’Unicef. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La notizia è arrivata intorno alle 9 ora locale dall'ambasciata americana in Israele: ildi Rafah verràalle dieci ora locale. E però dicono di non sapere per quanto tempo potrà essere. Anticipano che ci saranno moltissime persone che vorranno attraversarlo e quindi ...

Tel Aviv, 21 ott. (Adnkronos) - Continuano i raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza a due settimane dal terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele. Mentre è prevista per questa mattina ...