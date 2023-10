Aperto il valico di Rafah per gli aiuti umanitari Israele ai cittadini | “Non andate in Medio Oriente” – La diretta

AGI - Gli Stati Uniti si aspettano l' apertura deldi Rafah tra Gaza e l'Egitto alle 10 ora locale (le 9 in Italia). 'Se accadrà, non sappiamo per quanto tempo rimarràai cittadini stranieri per lasciare la Striscia', ha avvertito l'...

Aperto il valico di Rafah, passano i primi camion - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Gaza, il valico di Rafah sarà aperto nelle prossime 24-48 ore. Biden ... Open

Il valico di Rafah fra Egitto e Gaza è stato da poco aperto al transito degli aiuti umanitari. Lo ha constatato l'ANSA sul posto, dove stanno transitando i primi camion per la popolazione della ...Tel Aviv, 21 ott. (Adnkronos) - Continuano i raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza a due settimane dal terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele. Mentre è prevista per questa mattina ...