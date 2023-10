Antonio Ricci sul caso “Giambrunasca” | “Del caso ‘Fuorionda’ ho letto ricostruzioni mirabolanti”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per Belvea Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è verità Sono passati appena 3 giorni da quando Striscia la Notizia ha mostrato i fuorionda di Andrea Giambruno eppure, ancora oggi, non si parla d’altro se non delle sue frasi moleste pronunciate all’interno dello studio 15 di Cologno Monzese, del suo ciuffo ribelle, delle sue movenze decisamente poco aggraziate e della fine della sua storia d’amore con Giorgia Meloni, con la quale stava insieme da dieci anni e da cui è nata una figlia. LEGGI ANCHE > Andrea Giambruno e quel piccante fuorionda con la collega: “Perché non ti ho incontrato prima” Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che hanno portato la ...