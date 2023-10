Antonella Salvucci scommette | “Lazio-Roma finirà in pareggio”

Leggi su danielebartocciblog

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Confido in una grande stagione della”, parola di, celebre attrice e conduttrice televisiva italiana. Il curriculum vitae dinon ha di certo bisogno di presentazioni. Nel corso della sua carriera ha avuto importanti esperienze in ambito televisivo (fiction comprese, come ad es. Carabinieri e Il Maresciallo Rocca) e cinematografico. Come non ricordare importanti film quali L’Amico di Famiglia di Paolo Sorrentino. Unapiù scintillante che mai. Il suo maestro calcistico? Papà Davide, udite udite, grande tifoso dell’Inter di Inzaghi. Da fedele supporter giallorossa (lo stadio Olimpico tra l’altro dista pochi passi dalla propria abitazione)ha espresso un suo giudizio sulladi Mourinho ...