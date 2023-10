Anticipazioni Uomini e Donne | perché Manuela ha lasciato il trono

(Di sabato 21 ottobre 2023) Colpo di scena nella registrazione didi oggi, sabato 21 ottobre 2023:Carriero hail! IN AGGIORNAMENTO

Ecco lee tutti gli ospiti delle puntate in onda sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023. Dopo l'intervista choc della ex tronista die Donne che ha svelato i motivi della fine ...

Anticipazioni Uomini e Donne del 20/10/23: colpo di scena che riguarda Maurizio Laudicino, una coppia disc ... Isa e Chia

Uomini e Donne Anticipazioni trono over: Maurizio e Alessio scioccano tutti! Nuovo amore per Gemma Galgani! ComingSoon.it

Stando alle prime anticipazioni, Alessandro Basciano sarebbe scoppiato in lacrime a Verissimo per Sophie Codegoni ...Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste tra fine ottobre e novembre su Canale 5, rivelano che per Gemma arriverà il momento di dare l'ennesima svolta al suo percorso ...