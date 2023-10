Anticipazioni Uomini e Donne del 21 10 23 | tronista abbandona il trono

Leggi su isaechia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Colpo di scena negli studi di! Durante le registrazioni delle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, Manuela Carriero ha deciso dire il! Quali sono i motivi che hanno spinto laa lasciare il programma? Scopriamo dallefornire da Lorenzo Pugnaloni: Manuela ha lasciato ilperché ha dichiarato che sia Michele che Carlo non sono interessati a lei. Erano presenti tutti e due. Michele è tornato per salutarla meglio e vederla. Le ha dato una lettera di addio che ha scritto per lei. Deldi Brando Ephrikian non si è parlato. Cristian Forti ha fatto un’esterna con Valentina e l’ha baciata. L'articolo proviene da Isa e Chia.