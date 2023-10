Anticipazioni Gf | Beatrice Luzzi | “Per colpa tua…”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per BelveAntonio Ricci a Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàGf,compie un gesto incredibile nella casa e accusa Giuseppe Garibaldi: cosa è accadutoGF,ACCUSA GIUSEPPE-Nonostante un tira e molla trae Giuseppe Garibaldi, sembra che tra i due ci sia ancora un filo che li unisce. Mentreha le idee chiare, Giuseppe sembra non saper gestire questa storia, forse legato ancora all’infatuazione per Samira, anche se l’attrice è convinta che lui abbia proprio perso la testa per la ...