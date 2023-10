Anitta limona con Damiano nel nuovo video | “Avrei voluto rifarlo”

Leggi su biccy

(Di sabato 21 ottobre 2023) E poi arriva la coppia che non ti aspetti.per il suomusicale ha arruolatoDavid. Nella clip di Mil Veces il frontman dei Maneskin e la cantante brasiliana si divertono in tutti i luoghi e in tutti i laghi. Il letto, il pavimento la doccia, i dueno come se non ci fosse un domani. Quella buongustaia disu Instagram ha pubblicato un breve estratto deled ha scritto: “. Ora sapete perchégirare questoMille Volte“.ha commentato il post con: “Ecco la mia ragazza per un giorno“. La canzone è caruccia, ma decisamente dimenticabile, loro due insieme invece sono ...