Anita Olivieri e Angelica Baraldi | offese a Beatrice! Chiesta la squalifica

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per BelveAntonio Ricci a Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è verità Anticipazioni GF 2023, Puntata 23 ottobre:offendono Beatrice Luzzi! Il web chiede provvedimenti per le dueINSULTANO BEATRICE LUZZI: CHIESTI PROVVEDIMENTI- Nonostante Alfonso Signorini e gli autori del GF abbiano ammonito in diversi frangenti le concorrenti del reality show di Canale 5 che insultano, offendono e prendono in giro gli altri inquilini,continuano a operare in tal modo, ...