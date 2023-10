Angelica e Anita | cattiverie e strategia contro Beatrice | “Medusa! Karma”

Leggi su biccy

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ormai è sempre più chiaro che al Grande Fratello è in atto una dinamica davvero poco piacevole, quella del (quasi) tuttiuno. Il bran gruppo si sta accanendo sempre di piùLuzzi, che se non fosse una donna così forte e strutturata farebbe la fine di Marco Bellavia. Basta accendere il canale 55 per vedere i gieffini sparlare di lei, ridacchiare, vomitare qualche cattiveria o prenderla in giro. Stamani mentre l’attrice stava passando in cucinahanno iniziato a canticchiare la Marcia Imperiale di Star Wars.ha anche paragonato la Luzzi a Medusa: “Con lo sguardo è finita! Lei è tipo Medusa, ti guarda e bum. Sai che dovremmo fare? Che appena ci guarda ci buttiamo stesi. Sì dai tipo buttarci proprio a terra quando la guardiamo. Non c’è niente ...