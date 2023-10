Ange Postecoglou si appresta a utilizzare la sua squadra mentre gli Spurs si avviano verso una settimana impegnativa

Leggi su justcalcio

(Di sabato 21 ottobre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha lasciato intendere che opportunità per i suoi giocatori marginali potrebbero essere all’orizzonte in vista di unaper il Tottenham. Glitornano in campo dopo la pausa per le nazionali con uno scontro di lunedì sera in casa contro il Fulham e affrontano una rapida inversione di tendenza con una trasferta al Crystal Palace quattro giorni dopo. Yves Bissouma è sospeso per la visita del Fulham, che dovrebbe vedere Pierre-Emile Hojbjerg guadagnare il primo inizio di Premier League in questa stagione, eha anche esortato Giovani Lo Celso, Bryan Gil e Brennan Johnson, di nuovo in forma, a farsi trovare pronti se chiamati in causa. “Abbiamo una partita di lunedì sera e poi la ...