Analisi del Giambrunicidio Meloni non dorma sonni tranquilli

(Di sabato 21 ottobre 2023) Un omicida si aggira per lo spazio eterico dell’infosfera. Si tratta di Antonio Ricci, il creatore del Tg satirico “Striscia la Notizia”. Mentre tutta l’opinione pubblica nazionale ed internazionale è concentrata sulle vicende personali della ormai ex coppia composta dal premier Giorgiae da Andrea Giambruno, quasi nessuno si è chiesto chi abbia voluto assassinare in diretta tv il giornalista e soprattutto quale sia il movente. Segui su affaritaliani.it

Attualmente, il prezzoLitecoin (LTC) oscilla tra i 59,66 e i 70,33 dollari. Un'più dettagliata delle sue medie mobili fornisce una visione più sfumata della sua posizione di mercato. La ...

Il vertice del Cairo può davvero aiutare a ottenere la pace L'analisi del TG La7 TGLA7

Meloni: mandanti ed esecutori, analisi del "Giambrunicidio" Affaritaliani.it

Era da marzo 2023 che non si registrava un ribasso così profondo sul Ftse Mib Future. È iniziato un ribasso di lungo periodo Sicuramente la crescita ...Dall’analisi del cellulare emergeva inoltre come il gruppo fosse solito frequentare anche la Spagna, ed in particolare la città di Barcellona dove non si esclude possano aver commesso altri furti. La ...