Amici - svelati gli ospiti di domenica 22 ottobre (VIDEO)

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 21 ottobre 2023)22arriva un nuovo appuntamento: ecco tutti glie cosa accadrà nel corso della puntata, domani,22dalle ore 14:00 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del pomeridiano. La scuola più famosa d’Italia è iniziata poche settimane fa, e per i nuovi concorrenti è tempo di studiare ed affrontare prove e sfide. Chi riuscirà ad arrivare al serale? Leggi anche –>La volta buona, glidi lunedì 13Nuovi: ecco chi ci sarà22… E’ tutto pronto per la nuova puntata di, e intanto poche ore fa sull’account ufficiale Instagram del talent show sono statii ...