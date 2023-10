Amici | chi è Samuspina | il nuovo cantante al posto di Spacehippiez | età | instagram e cosa c' entra con Tananai

(Di sabato 21 ottobre 2023) Un'altra settimana volge al termine ed ecco che i fan dipossono seguire la nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, giunto alla sua 23esima edizione. Come già riportato nelle anticipazioni, la puntata del 22 ottobre è molto importante. Al di là delle usuali sfide, dei batibecchi...

Favorito anche dall'assenza per circa un mese di Krunic: i due sono moltoe il bosniaco sarà ...l'avrebbe mai detto solo due mesi fa

Amici, Samuspina elimina SpaceHippiez: chi è il nuovo allievo e ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Amici, anticipazioni puntata 22 ottobre: ospiti e sfide. C'è il primo eliminato: ecco chi è (attenzione spoiler) Today.it

Le anticipazioni di Amici 23 hanno rivelato un colpo di scena inaspettato. La trasmissione ha avuto il primo eliminato: ecco la classifica.Nel talent di Amici di Maria De Filippi non manca certo l'amore, come hanno mostrato le immagini delle prime coppie nate in questa edizione numero 23: dopo Mew e Matthew e Holy Francisco e Sarah, ...