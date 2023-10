Alluminio riciclato | esplode una fabbrica | Cina | fine atroce per 6 operai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sei persone sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta venerdì sera in un'offidi unanel sud della. Secondo l'emittente statale CCTV, il luogo dell'esplosione a Pingguo, nella provincia di Guangxi, era un'offidi fusione di. Le prime indagini hanno dimostrato che l'esplosione è stata causata dall'fuso ad alta temperatura che è fuoriuscito nella pisdi raffreddamento durante il processo di estrusione delle barre di. Ulteriori indagini sono in corso, ma i soccorsi si sono conclusi sabato.