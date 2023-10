Allegri | 'Col Milan bello e difficile | su Fagioli | Vlahovic e Chiesa' Juve favorita? La risposta a Pioli e Marotta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match che domani sera vedrà i bianconeri...

Commenta per primo Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match che domani sera vedrà i bianconeri impegnati a San Siro contro il Milan. GRANDE SFIDA - 'Partita bella, ...

Allegri col dubbio Chiesa: "Valuteremo se convocarlo" Goal Italia

Juve, Allegri LIVE: 'Col Milan bello e difficile, su Fagioli...' Calciomercato.com

ma non degli altri due che non fanno parte della Juventus - ha tagliato corto Allegri - Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto. Ho parlato col ragazzo, non sarà un ..."Su Fagioli e' stato detto tutto, il club si e' pronunciato e io sono d'accordo. Sono vicino umanamente anche agli altri ragazzi, ora ...