Allegri alla vigilia di Milan-Juve | “Novità Vlahovic Su Chiesa ancora dubbi”

Leggi su serieanews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Massimilianoha parlato in conferenza stampadintus. Le ultime sue non solo. Lantus per la 9^ giornata di Serie A affronterà la trasferta a San Siro contro il. Una gara non semplice, con diverse defezioni da una parte e dall’altra. Sponda bianconera ha proprio di questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.