Alexander Arnold vivo per miracolo | spaventoso incidente in auto | FOTO

(Di sabato 21 ottobre 2023) Trentha evitato la morte per pochi centimetri ieri dopo che un traliccio elettrico è stato sradicato da venti insidiosi a 110 km orari. Giornata di paura per l’asso inglese: la linea elettrica ad alta tensione, del peso di circa mezza tonnellata, si è schiantata contro un’proprio di fronte alla Range Rover di. Il 25enne ha frenato di colpo e sterzato prima di colpire la BMW davanti a lui, ed è riuscito ad uscire illeso dalla sua, parlando anche con l’autista dell’altra vettura. Entrambi sonosamente sopravvissuti illesi allo schianto su una strada di campagna bagnata vicino a Knutsford, nel Cheshire. “Il vento era così forte che improvvisamente ha squarciato il traliccio. È stato davvero terrificante. È un ...

Come riportato dal tabloid inglese The Sun il calciatore inglese stava viaggiando a bordo del suo fuoristrada nei pressi della località Knutsford quando improvvisamente un palo dell'alta tensione è ...