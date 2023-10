Alessia Marcuzzi preoccupa i fan su Instagram | cosa le è successo alla gamba

Leggi su tvzap

(Di sabato 21 ottobre 2023) Personaggi tv.i fan:le è– Lo scorso annoha rotto i ponti col passato, dicendo addio a Mediaset e buttandosi a capofitto in una nuova avventura televisiva “Boomerissima”, lo show leggero in onda su Rai 2. E il suo divertente programma sta per tornare di nuovo in tv: al centro ancora una volta la competizione fra boomer, ossia coloro che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e i millennial, le celebrity del nuovo millennio. Nelle ultime ore peròha pubblicato un video nelle suestories dove ha spiegato ai suoi fan un fatto accaduto durante le prove. (continua a leggere dopo le foto) Leggi ...