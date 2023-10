Alessandro Basciano | un’altra verità | una cartomante e uno stregone

(Di sabato 21 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per BelveAntonio Ricci a Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non èIncredibilequella dipronto a raccontare tutto a Verissimo: una unae unotra loroRACCONTA LA SUA VERITA’ SULLA FINE DELLA SUA RELAZIONE CON SOPHIE CODEGONI- Dopo le parole forti pronunciate da Sophie Codegoni, nel salotto di Silvia Toffanin,ha deciso di parlare e farlo nello stesso modo in cui lei ha deciso, attraverso un programma televisivo, quello di Verissimo. Un amore finito ...

Verissimo ha dato il diritto di replica ad, come aveva richiesto quest'ultimo dopo l'intervista della passata settimana all'ex compagna Sophie Codegoni . Oggiha raccontato la sua versione dei fatti rispetto alla ...

Alessandro Basciano a Verissimo per raccontare la sua versione: chi è il modello e dj che ha tradito Sophie Co ilmessaggero.it

Alessandro Basciano a Verissimo: "Sophie ha tentato di distruggermi" Biccy

Alessandro Basciano a Verissimo risponde alla sua ex fidanzata Sophie Codegoni. Il modello è ospite oggi, sabato 21 ottobre, per raccontare la sua verità. Ha richiesto spazio nella trasmissione ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...