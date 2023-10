Alessandro Basciano shock a Verissimo | “Sophie è plagiata | c’entra uno stregone…”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per BelveAntonio Ricci a Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è verità Da settimane ormai la fine della relazione tra gli ex gieffiniCodegoni econtinua a far discutere. Se fino a ieri la vittima della situazione sembrava essere la 22enne che aaveva rivelato i tradimenti del fidanzato, adesso qualcosa potrebbe essere cambiato. Dopo aver chiesto il diritto di replica tramite il suo avvocato,è stato accolto in studio da Silvia Toffanin dove ha subito sottolineato che uno non ha mai traditoe due è ancora innamorato pazzo di lei. LEGGI ANCHE ...