Alessandro Basciano in lacrime | Non ho tradito Sophie | la amo ancora | è stata plagiata

(Di sabato 21 ottobre 2023)ha replicato alle accuse di tradimento diCodegoni. Ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, il dj ed ex gieffino ha voluto dire tutta la sua verità sulla rottura dalla sua ex compagna, madre di sua figlia Celine, nata solo cinque mesi fa. Una famiglia...

Verissimo ha dato il diritto di replica ad, come aveva richiesto quest'ultimo dopo l'intervista della passata settimana all'ex compagna Sophie Codegoni . Oggiha raccontato la sua versione dei fatti rispetto alla ...

Alessandro Basciano a Verissimo per raccontare la sua versione: chi è il modello e dj che ha tradito Sophie Co ilmessaggero.it

Alessandro Basciano a Verissimo: "Sophie ha tentato di distruggermi" Biccy

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Alessandro Basciano ha deciso di raccontare la sua verità a Verissimo. L'ex gieffino, infatti, ha chiesto il diritto di replica a Silvia Toffanin e alla trasmissione, dopo l'ospitata di Sophie ...