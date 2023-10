Alberto Stasi oggi | che fine ha fatto il ragazzo condannato per il delitto di Garlasco

Leggi su cultweb

(Di sabato 21 ottobre 2023)continua a scontare la pena di 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara P, avvenuto il 13 agosto 2007 ain provincia di Pavia, ma dal 2023 ha la possibilità di lavorare in esterna, per poi far ritorno nel penitenziario di Bollate. Il tribunale di sorveglianza di Milano lo ha ritenuto idoneo al lavoro esterno. Egli è impiegato come contabile in una società ed è tenuto a rispettare scrupolosamente gli orari di uscita e di rientro in cella. Come il percorso effettuato ogni giorno per dirigersi in ufficio e i mezzi di trasporto scelti. Dovrebbe uscire nel 2030, ma è possibile invece che esca nel 2028.è in prigione dal dicembre 2015, quando la condanna a 16 anni è diventata definitiva in Cassazione, annullando così le assoluzioni del ...