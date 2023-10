Alan Wake 2 | svelati i requisiti della versione PC!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 21 ottobre 2023) Nelle scorse ore, Remedy Entertainment ha svelato tutti i preset e iminimi e raccomandati per laPC di2, sequel del cult targato 2010 in arrivo a fine mese Abbiamo già spuntato Assassin’s Creed Mirage, Marvel’s Spider-Man 2 e Super Mario Wonder dalle grandi uscite di questo ottobre 2023 piuttosto significativo e ora stiamo attendendo l’ultima, perlomeno fino a novembre.2 è il sequel diretto delle vicende dello scrittore più sfortunato di sempre, narrate in un primo capitolo ormai diventato cult targato 2010. Mancano ormai pochi giorni al lancio, previsto per il 27 ottobre su PS5, Xbox Series X S e PC e, proprio per quest’ultima, Remedy ha nelle scorse ore divulgato nuovi dettagli. Sì, parliamo dei ...