Al Sisi dal vertice per la pace al Cairo | Apriamo la via a una soluzione a due Stati | Abu Mazen avverte | I palestinesi non lasceranno

(Di sabato 21 ottobre 2023) 21 ott 11:55 Abu: inonmai la loro terra 'Non lasceremo mai la nostra terra, non lasceremo mai la nostra terra'. Lo ha ripetuto due volte il presidente palestinese Abu ...

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al Cairo in Egitto, dove prenderà parte al summit per la pace in Medio Oriente, organizzatopresidente egiziano Abdel Fattah al -. La premier è stata accolta dall'Ambasciatore d'Italia in Egitto, Michele Quaroni eMinistro del Commercio egiziano, Hazem al - Beblawi. Breve ...

Aperto e poi subito richiuso il varco di Rafah. Unicef: uccisi oltre 1.600 bambini - Israele: quattro ospedali nel nord della Striscia si rifiutano di evacuare - Israele: quattro ospedali nel nord della Striscia si rifiutano di evacuare RaiNews

Guerra Israele-Hamas, vertice di pace in Egitto. C'è anche Meloni Sky Tg24

Una risalita lenta per gli spezzini. Vento in poppa per i padroni di casa e ci piace la combo 1X + Multigol 2-4 che paga a 1.92 su Betaland, con Sisal a 1.88 e Snai e 1.87. Pronostico Lavallois – ...Verona-Napoli, pronostico e quote: Rudi Garcia si gioca tutto nella trasferta del Bentegodi, ma Baroni non vince da fine agosto ...