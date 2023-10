Al Passalacqua ospitare è un' arte

Leggi su panorama

(Di sabato 21 ottobre 2023) Si chiamae si affaccia sul lago di Como. Ha appena vinto «l’Oscar» come miglior hotel al mondo. «Il nostro segreto? Far sentire gli ospiti a casa» spiega a Panorama il proprietario Paolo De Santis. «Quando passeggi fra saloni e giardini ti si apre il cuore». E si respirauna storia emozionante: In quelle stanze, infatti, hanno dormito Napoleone Bonap, Vincenzo Bellini e Winston Churchill. «Diceva Steve Jobs che la felicità nella vita è fatta di puntini che si uniscono». Qui sono d’oro, creati dal sole che si riflette sul pelo dell’acqua davanti a Moltrasio (Como). Magia pura se osservata in una mattinata d’inizio autunno da uno dei sei terrazzamenti nel parco di, da poche settimane sul podio come miglior albergo del mondo secondo la classifica di World’s 50 best hotels. La dimora che ospitò Napoleone ...