Akane Banashi | la recensione del manga che convinto Eiichiro Oda e Hideaki Anno

(Di sabato 21 ottobre 2023), uscito per J-Popil 18 ottobre 2023, punta a diventare un titolo molto popolare, grazie al forte successo ottenuto in madrepatria (non solo fa parte della scuderia di Shonen Jump, ma ha ottenuto anche importanti endorsement). Come vedremo nella nostradi, ildi Yuki Suenaga e Takamasa Moue tratta un argomento davvero insolito e originale: il rakugo. Scopriamo assieme di cosa si tratta.) Genere: shonen– comedyEditore: J-Pop(Shueisha)Uscita: 18 ottobre 2023 Autore: Yuki SuenagaDisegnatore: Takamasa Moue Il segreto del successo: l’originalità? Lo abbiamo ripetuto decine di volte: ormai non bastano ...