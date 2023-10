Ajax | Huntelaar rassegna le dimissioni | “Sono esaurito”

E oggi Dopo aver smesso di giocareè tornato all'come componente dello staff tecnico. Dal 1° luglio segue anche corsi, che gli permetteranno di svilupparsi ulteriormente nel suo nuovo ...

Huntelaar, ex Milan: burnout, si prende una pausa dall’Ajax Corriere della Sera

Huntelaar takes a break from Ajax duties football-oranje.com

AZ neemt het zaterdagavond om 21.00 uur op tegen Heerenveen. Beide ploegen verkeren in een totaal andere vorm. De thuisploeg is nog ongeslagen (zeven zeges, één gelijkspel) in de eredivisie, terwijl d ...Klaas-Jan Huntelaar heeft zich ziekgemeld bij Ajax. De oud-spits kampt met een burn-out en legt daarom zijn functie als technisch manager voorlopig neer.