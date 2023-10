Aggredita da un ratto in ascensore | “Era enorme | mi è saltato addosso e…”

A Campobasso una donna anziana mentre era in ascensore è statada unche le è saltato addosso e l'ha morsa più volte sul viso e sull'occhio. Le urla hanno attirato l'attenzione della figlia e di altri condomini che le hanno prestato soccorso. Lo ...

Donna aggredita da ratto in ascensore, Iacp respinge accuse Altomolise.net

Campobasso, anziana morsa da un ratto mentre è in ascensore la Repubblica

1' di lettura 16/10/2023 - Dopo due anni dalle elezioni, torniamo a girare i quartieri per ascoltare i cittadini. In questo tempo, abbiamo svolto la nostra opposizione maggiormente all’interno degli o ...L'anziana donna, aggredita da un topo nel suo ascensore, si è rivolta ad un legale per accertare le responsabilità del caso ...