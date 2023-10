Affittava abusivamente locali in palazzo ATER | arrestato un 51enne | minacciava con la daga chi non pagava

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Storie di occupazioni abusive a Roma, nuovamente all’interno dei. Dopo il recente sgombero di una famiglia legata ai clan attivi nella zona di Ciampino, oggi è avvenuta una nuova azione della Polizia di Stato nella zona della Cristoforo Colombo. Qui, un uomo aveva occupato undisabitato di proprietà dell’ente dedicato all’edilizia residenziale pubblica, affittando gli spazi di quella struttura e riscuotendo in maniera violenta i proventi illeciti. Affittadi un: in manette un uomo a Roma L’uomo è finito in manette dopo la segnalazione di due signori, che poi erano diventati le vittime delle sue vessazioni. L’affittuario abusivo si sarebbe reso protagonista di continue estorsione, degenerate col tempo in vessazioni di ogni tipo per costringere i ...