AEW | Debutto con vittoria per Mistico in un 2 Out Of 3 Falls Match

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ieri notte a Rampage abbiamo assistito alin AEW della star CMLL(il primo Sin Cara in WWE), il quale ha affrontato sul ring Rocky Romero. I due si sono affrontati in un 2 Out Of 3che Tony Khan aveva pubblicizzato come un Mexico’s Pound For Pound Crownsi è presentato con in vita il CMLL World Historic Middleweight Title, mentre Romero con il CMLL World Historic Welterweight Title. Ecco come è andato ilconperha debuttato ieri notte a Rampage sconfiggendo Rocky Romero in un 2 Out Of 3. Le cinture non erano in palio, con ilche era stato ...