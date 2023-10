AEW Battle of The Belts VIII | Card ufficiale

(Di sabato 21 ottobre 2023) TNT trasmetterà questa notte l’ottava edizione della AEWof The. L’ evento si svolgerà in diretta dall’arena FedExForum di Memphis, TN, e che verrà trasmesso su TNT dopo AEW Collision. . Di seguito, vi presentiamo gli incontri annunciati: AEW International Championship Orange Cassidy (c) vs. John Silver TBS Championship Kris Statlander (c) vs. Willow Nightingale Titolo Mondiale Trios AEW The Acclaimed (Max Caster e Anthony Bowens) e Billy Gunn vs. Daniel Garcia, Matt Menard e Angelo Parker L'articolo proviene da AEW Universe.

AEW Battle Of The Belts VIII (10/21): Kris Statlander vs. Willow Nightingale, Orange Cassidy vs. John Silver Viewing information and lineup for AEW Battle of the Belts VIII on October 21, 2023.