Adele | la confessione shock al concerto | «Sono stata alcolista per anni | quanto bevevo durante il lockdown»

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ha stupito i suoi fan la cantante, quandoun suoa Las Vegas ha svelato di essereun’. Appena tre mesi fa la cantante ha deciso di smettere di bere, in particolare il vino da cui ha ammesso di esseredipendente per diversi, come riporta il Daily Mail.l’esibizione sul palco del Colosseum Ceasar’s Palace,ha cominciato a chiacchierare con un fan, che ha ammesso di aver bevuto per diverse ore: «Goditi il tuo whisky sour – ha detto la cantante –molto, molto invidiosa». Dopo di che, ha provato a spiegarsi meglio: «Ho smesso di bere circa tre mesi fa. Però, la sobrietà è noiosa.i miei vent’, ero quasi sempre ...

La primadia Oprah Winfreyha raccontato di avere iniziato ad avere problemi con la bottiglia durante il periodo del lockdown da Covid , durante un'intervista rilasciata nel ...

Adele, la confessione shock al concerto: «Sono stata alcolista per ... Open

"Sono arrivata al limite, ma mi manca...". La confessione choc di Adele ilGiornale.it

In occasione del suo recente concerto a Las Vegas, Adele ha condiviso con i Fan una questione molto personale. La Cantante ha parlato della sua dipendenza dal bere e di come sia riuscita a uscirne, ma ...Era diventata questa la vita della cantante Adele. Una vita come troppi ... ubriaca e non riuscivo a trovare la concentrazione", ha detto in una sconcertante confessione la cantante durante un ...