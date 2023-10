Ad…Dio | Patria e Famiglia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ha disintegrato il mito dellarelegando l’Italia, al netto di qualche inutile passerella, a comparsa sulla scena internazionale. Lei che, al grido di ”la pacchia è finita”, doveva difendere l’interesse nazionale, ma si era dimenticata di dire che si trattava di quello americano. Imbarcandoci in una guerra per procura, agli ordini di Nato e Usa, contro la Russia a spese degli italiani, logorati dalle auto-sanzioni che, insieme ai vassalli di Washington, ha inflitto al Paese. Logorato da oltre un anno e mezzo di inflazione fuori controllo, bollette alle stelle e benzina pagata a peso d’oro. Di Dio non parliamo neppure. La carità cristiana si è persa nella sistematica guerra ai poveri, cancellati dall’agenda del suo governo con la demolizione del Reddito di cittadinanza prima e l’eutanasia del Salario minimo affidata al Cnel senza neppure metterci la faccia. Lei ...