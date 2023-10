Addio Call Center sul Cellulare | Così il Nuovo Registro delle Opposizioni Sta Rivoluzionando la Tua Privacy

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilin Italia è stato rivisto e aggiornato per fornire una maggiore protezione ai cittadini dal cosiddetto “telemarketing selvaggio”. Queste modifiche hanno introdotto nuove tariffe per gli operatori, esteso la copertura dela tutti i numeri nazionali e reso più semplice per gli operatori coprire i costi associati all’accesso al. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:invadenti? Una cura efficace Trimestre deludente per Google: titolo cede del 4% World password day: il mondo dei codici Fiera dell’elettronica e dell’informatica al Fermo Forum oggi Vulnerabilità WhatsApp: una GIF per rubare i dati MSI Creator 17 è ora ...