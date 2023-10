Addio a una grande leggenda del calcio | ha fatto la storia

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) È morto Bobby Charlton, inglesedelmondiale. Il mondo delha perso una delle sue icone più amate e rispettate, Sir Bobby Charlton. La notizia della sua morte è stata annunciata dalla sua famiglia con una nota che ha commosso milioni di persone in tutto il mondo. Sir Bobby Charlton, noto per la sua straordinaria carriera calcistica, è deceduto all’età di 86 anni, circondato dall’amore dei suoi cari. La sua morte rappresenta la fine di un’era per ilinglese e per il Manchester United, la squadra con cui ha trascorso gran parte della sua carriera e con cui ha raggiunto l’apice del successo. Nato il 11 ottobre 1937 a Ashington, nel Northumberland, Sir Bobby ha dimostrato fin da giovane un talento straordinario per il. È entrato a far parte della squadra ...